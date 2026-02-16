دون انضمام رسمي.. الاتحاد الأوروبي يشارك بصفة مراقب في "مجلس السلام"

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، مشاركتها في "مجلس السلام" الذي شكّله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك بصفة مراقب دون أن ينضمّ الاتحاد الأوروبي رسميا للمجلس.

وستشارك المفوّضة المعنية بشؤون المتوسط بالاتحاد دوبرافكا سويتسا بأشغال "مجلس السلام" المقرر عقده بواشنطن يوم الخميس 19 فبراير/شباط الجاري، وفق تصريحات للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح ميرسييه أن المفوضة لشؤون المتوسط ستشارك في الجزء المخصص لغزة من الاجتماع في إطار "التزام الاتحاد بتنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع" مؤكدا أن هذه المشاركة لا تعني عضوية الاتحاد الأوروبي في مجلس السلام.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن ما زال لديها "عدد من الأسئلة" بشأن المجلس، لا سيما في ما يخص "نطاق التطبيق" و"الحوكمة" و"مدى المواءمة مع ميثاق الأمم المتحدة".

وفي 15 يناير/كانون الثاني أعلن ترامب تأسيس "مجلس السلام" وهو مرتبط بخطة طرحها لقطاع غزة، وقد رحب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بتأسيس هذا المجلس.

ويصف الميثاق المجلس بأنه منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع مع صلاحيات واسعة لترمب، بينها سلطة النقض (الفيتو) وتعيين الأعضاء، مما دفع مراقبين لاعتباره مناورة لتجاوز الأمم المتحدة.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما سماها "خطة سلام" تتألف من 20 بندا، تضمنت الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد حرب إبادة مدمرة، لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على قطاع غزة.