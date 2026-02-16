إندونيسيا تحضّر ألف جندي للانتشار في غزة ضمن مهمة سلام دولية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإندونيسي، اليوم الاثنين، إن بلاده تجهّز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة مطلع أبريل/نيسان المقبل، ضمن قوة مقترحة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.

ونقلت رويترز عن المتحدث دوني برامونو أن القرار النهائي بشأن المشاركة يعود إلى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وأشار إلى أن عدد القوات الجاهزة للانتشار سيبلغ 8 آلاف جندي بحلول يونيو/حزيران.

وأضاف أن جدول المغادرة "لا يزال خاضعا بكامله للقرارات ‌السياسية للدولة والآليات الدولية ذات الصلة".

تفويض أممي وضمانات بعدم التطبيع

تأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه سوبيانتو للتوجه إلى واشنطن لحضور الاجتماع الرسمي الأول لما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرَّر عقده في الولايات المتحدة يوم 19 فبراير/شباط الجاري.

ويأتي ذلك في إطار تحركات دولية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صدَّق على إنشاء المجلس، بما يمهد لتشكيل قوة دولية تتولى مهمة حفظ السلام في القطاع .

وشددت وزارة الخارجية الإندونيسية على أن مشاركة جيشها في قوة الاستقرار الدولية لا ينبغي تفسيرها بأنها تطبيع للعلاقات السياسية مع أي طرف.

وأكدت أن جاكرتا لا تعترف بإسرائيل ولا تربطها بها أي علاقات دبلوماسية، وترفض جميع المحاولات الرامية إلى التغيير الديموغرافي أو التهجير أو الترحيل القسري للشعب الفلسطيني بأي ‌شكل من الأشكال.

مهام إنسانية

وأضافت الوزارة أن أي انتشار محتمل بتفويض لمهام إنسانية غير قتالية لن يجري إلا بموافقة السلطة ‌الفلسطينية، مع التأكيد أن القوات الإندونيسية لن يكون لها صلاحية نزع سلاح أي طرف.

وستُكلَّف القوة الأمنية الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشاركها في أداء مهامها.

كما ستعمل القوة الدولية على استقرار الأمن في غزة، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع، مع منح القوة الأمنية صلاحية استخدام التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.