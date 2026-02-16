أخبار|فلسطين

إصابة 6 فلسطينيين بهجمات جيش الاحتلال ومستوطنين بالضفة

HEBRON, WEST BANK - JANUARY 21: Israeli army vehicles conduct intensive patrols during the temporary pause of the curfew on January 21, 2026 in Hebron. Israeli military initiated a "large-scale" multi-day operation in southern Hebron, targeting the Jabal Johar area to dismantle alleged "terror infrastructure" and seize illegal weapons. The raid involved hundreds of soldiers and heavy machinery leading to a total curfew for approximately 70,000 residents. As the operation continues into its third day, military forces maintain a lockdown with new gates and barriers while conducting searches and making multiple arrests. (Photo by Faiz Abu Rmeleh/Getty Images)
آليات جيش الاحتلال خلال اقتحام سابق لمدينة الخليل بالضفة الغربية (غيتي)
Published On 16/2/2026
آخر تحديث: 06:37 (توقيت مكة)

أصيب، الأحد، 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي ونتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من قبل الجيش والمستوطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في سلسلة بيانات مساء الأحد، إن طواقمها نقلت 4 مصابين إلى المستشفيات في عدة مدن بالضفة، فضلا عن مصابين آخرين صباح الأحد.

ففي بلدة الرام شمال القدس، قالت إن طواقمها نقلت إلى المستشفى عاملا أصيب بالرصاص في الأرجل خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس، بحثا عن عمل داخل إسرائيل.

وشمالي الضفة، قالت إن طواقمها نقلت إلى المستشفى مصابا نتيجة اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في بلدة بيت ليد قرب مدينة طولكرم.

أما جنوبي الضفة، فأعلنت نقل مصابَين نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب من الجيش الإسرائيلي في منطقة الجلاجل في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.

epa12733900 A graffiti painted on the separation wall, at Aida refugee camp youth center pitch in the West Bank city of Bethlehem, 13 February 2026. Local Palestinian artist Taqi Sbetin, has created a graffiti on the separation wall in protest against the Israeli military order issued for the demolition of the playground in the youth center. EPA/ATEF SAFADI
(الأوروبية)

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، داهمت قوات الاحتلال منزلا في البلدة يعود لعائلة الرجبي، واعتدت على أصحابه بالضرب، ما أدى إلى إصابة المواطن كامل الرجبي وزوجته برضوض وكدمات، نقلا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة.

كما ذكرت أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة مناطق في الضفة واعتقل 7 فلسطينيين بينهم شابين من قرية الجفتلك، شمال مدينة أريحا (شرق)، وشابين من مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس (شمال) وثلاثة شبان في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

هجوم على منزل

وفي وقت سابق أمس الأحد، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيا أصيب نتيجة سقوطه من مرتفع خلال هجوم للمستوطنين في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وهاجم المستوطنون منزلا في منطقة جبل بئر فوزا بالمنطقة، ومركبة إسعاف أثناء محاولتها الوصول للمكان. كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

وأفادت منظمة "البيدر" الحقوقية بإصابة فلسطيني إثر اعتداء مستوطنين بالضرب عليه في منطقة "حمامات المالح"، بالأغوار الشمالية، صباح الأحد.

إغلاق طريق

وفي السياق ذاته، أغلق مستوطنون الليلة الماضية الطريق الوحيد المؤدي إلى تجمع "أبو همام"، قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، الأمر الذي أدى إلى فصل التجمع عن محيطه وقطع الطريق على سكانه.

بدورها، أدانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اقتحام عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت ومستوطنين، لمدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية جنوب نابلس خلال الدوام المدرسي.

وأكدت أن الاقتحام عرّض الطالبات للخطر وأعاق العملية التعليمية، مشددة على ضرورة مواصلة حماية المدارس وضمان بيئة تعليمية آمنة. ودعت المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

ومنذ بدئها حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها بالضفة الغربية، بما فيها القدس، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

