إصابة 6 فلسطينيين بهجمات جيش الاحتلال ومستوطنين بالضفة

أصيب، الأحد، 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي ونتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من قبل الجيش والمستوطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في سلسلة بيانات مساء الأحد، إن طواقمها نقلت 4 مصابين إلى المستشفيات في عدة مدن بالضفة، فضلا عن مصابين آخرين صباح الأحد.

ففي بلدة الرام شمال القدس، قالت إن طواقمها نقلت إلى المستشفى عاملا أصيب بالرصاص في الأرجل خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس، بحثا عن عمل داخل إسرائيل.

وشمالي الضفة، قالت إن طواقمها نقلت إلى المستشفى مصابا نتيجة اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في بلدة بيت ليد قرب مدينة طولكرم.

أما جنوبي الضفة، فأعلنت نقل مصابَين نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب من الجيش الإسرائيلي في منطقة الجلاجل في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، داهمت قوات الاحتلال منزلا في البلدة يعود لعائلة الرجبي، واعتدت على أصحابه بالضرب، ما أدى إلى إصابة المواطن كامل الرجبي وزوجته برضوض وكدمات، نقلا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة.

كما ذكرت أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة مناطق في الضفة واعتقل 7 فلسطينيين بينهم شابين من قرية الجفتلك، شمال مدينة أريحا (شرق)، وشابين من مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس (شمال) وثلاثة شبان في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

هجوم على منزل

وفي وقت سابق أمس الأحد، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيا أصيب نتيجة سقوطه من مرتفع خلال هجوم للمستوطنين في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وهاجم المستوطنون منزلا في منطقة جبل بئر فوزا بالمنطقة، ومركبة إسعاف أثناء محاولتها الوصول للمكان. كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

إعلان

وأفادت منظمة "البيدر" الحقوقية بإصابة فلسطيني إثر اعتداء مستوطنين بالضرب عليه في منطقة "حمامات المالح"، بالأغوار الشمالية، صباح الأحد.

إغلاق طريق

وفي السياق ذاته، أغلق مستوطنون الليلة الماضية الطريق الوحيد المؤدي إلى تجمع "أبو همام"، قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، الأمر الذي أدى إلى فصل التجمع عن محيطه وقطع الطريق على سكانه.

بدورها، أدانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اقتحام عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت ومستوطنين، لمدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية جنوب نابلس خلال الدوام المدرسي.

وأكدت أن الاقتحام عرّض الطالبات للخطر وأعاق العملية التعليمية، مشددة على ضرورة مواصلة حماية المدارس وضمان بيئة تعليمية آمنة. ودعت المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

ومنذ بدئها حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها بالضفة الغربية، بما فيها القدس، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية.