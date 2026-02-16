إصابات بانفجار سيارة قرب ضريح سلطان باشا الأطرش بالسويداء

أفادت قناة الإخبارية السورية، اليوم الاثنين، بإصابة عدد من الأشخاص إثر انفجار سيارة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر في بلدة القريا جنوبي محافظة السويداء.

ونقلت القناة، عن مصادر محلية لم تسمّها، أن السيارة انفجرت قرب ضريح سلطان باشا الأطرش أحد أبرز قادة الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين.

وتشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار منذ يوليو/تموز الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

ووجه محافظ السويداء مصطفى البكور، الأحد، رسالة شديدة اللهجة إلى "كل من يستخدم السلاح لقمع الرأي وكتم الحريات" في المحافظة، مؤكدا أن "السويداء التي طالما صانت كرامتها عبر التاريخ لن تقبل أبدا أن تحكم بشريعة الغاب".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وشددت على عزمها بسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد.