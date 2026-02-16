"أطباء بلا حدود" تخفق في إدخال إمدادات لغزة منذ مطلع العام

قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها لم تتمكن منذ مطلع العام الجاري من إيصال أي مساعدات أو إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب الأمين العام للمنظمة كريستوفر لوكيير، فإن الوضع الإنساني الكارثي لا يزال مستمرا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار لوكيير إلى أن الاحتياجات الإنسانية "هائلة"، وأن ما هو مطلوب ليس تقليص الاستجابة الإنسانية بل زيادتها بشكل كبير، لافتا إلى أن ظروف فصل الشتاء فاقمت المشكلات الصحية المزمنة لدى الفلسطينيين في غزة.

كما شدَّد على تزايد الأمراض المُعدية في حين ينتظر أكثر من 18 ألف شخص الإجلاء الطبي بينهم 4 آلاف طفل.

وأفاد بأن ظروف الشتاء تفاقمت مع أوضاع الإيواء المتدهورة في غزة، موضحا أن هذا الوضع يزيد من تدهور الحالة الصحية الكارثية في جميع أنحاء القطاع.

وأضاف أنه "رغم اتفاق وقف إطلاق النار فما زال الناس يُقتلون في غزة، في حين أن الهدف من الاتفاق كان إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية".

وبدأت إسرائيل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، استمرت عامين وخلَّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنية التحتية المدنية.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر، لكنَّ إسرائيل ترتكب منذ سريانه مئات الخروق بالقصف وإطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 601 فلسطيني وإصابة 1607، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ورغم توقف حرب الإبادة، فلم تشهد الأوضاع الإنسانية في القطاع تحسنا ملحوظا جرّاء تنصل إسرائيل من التزاماتها في الاتفاق بوقف العمليات القتالية، وفتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة.