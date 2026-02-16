أسرة عمران خان تطالب بزيارته بعد تقارير عن تدهور صحته بالسجن

أعرب أبناء رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان عن قلقهما من تدهور صحة والدهما المحبوس في سجن باكستاني منذ أكثر من عامين، مطالبين السلطات بالسماح لهم بزيارته.

وكان محامو خان أفادوا -الأسبوع الماضي- بأنه فقد جزءا كبيرا من البصر في عينه اليمنى بسبب الظروف التي وصفوها بالقاسية داخل محبسه.

وقال قاسم وسليمان -ابنا رئيس حكومة باكستان السابق المقيمان في لندن– إنهما غير متأكدين من صحة تقرير طبي صدر الاثنين، وأفاد بأن التورم في عين والدهما انخفض بعد العلاج فتحسّن بصره.

وتحدث الشابان إلى والدهما الخميس الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وقالا إنه يتجنب عادة مناقشة حالته الصحية، لكنه عبّر أثناء المكالمة معهما عن خيبة أمله، قائلا إنه حُرم من علاج عينه لعدة أشهر.

وقال قاسم (26 عاما) "من الصعب ألا نشعر بالحزن أحيانا لأننا بعيدون عنه منذ فترة طويلة"، مطالبا بنقل والدهما إلى منشأة طبية مناسبة وتمكينه من لقاء أطبائه.

وتقول السلطات إن الإجراءات الطبية جارية رافضة مزاعم المعارضة بالإهمال، في حين طلبت المحكمة العليا الحصول على تفاصيل بشأن علاجه.

وكان خان قد أودِع السجن عام 2023، قبل أن تصدر محكمة باكستانية في أواخر العام الماضي حكما بسجنه مع زوجته مدة 17 عاما بتهم فساد ينفيانها بشدة، ويؤكدان أنها ذات دوافع سياسية.

والجمعة الماضية، نظم باكستانيون مظاهرات في عدد من مدن البلاد، كما أعلنت أحزاب معارضة في باكستان تنظيم اعتصام خارج مبنى البرلمان تضامنا مع خان.

وكان قيادات وأنصار حزب حركة الإنصاف الباكستانية -الذي ينتمي إليه عمران خان- نظموا اعتصاما يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي خارج السجن الذي يُحتجز فيه خان، مطالبين بالسماح لأطبائه وأفراد عائلته بلقائه.