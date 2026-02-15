20 سبيكة ذهب في القمامة.. قصة غفلة أشعلت تفاعلا واسعا

تحولت محاولة رجل خمسيني من جنوب إيطاليا لتنظيف منزله إلى كابوس حقيقي، بعدما تخلص بالخطأ من علبة معدنية كانت تحتوي على 20 سبيكة ذهبية تتجاوز قيمتها 120 ألف يورو.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، كان الرجل قد أخفى سبائكه الذهبية داخل علبة خردة معدنية في كراج منزله، اعتقادا منه أن هذا المكان غير المتوقع سيكون بعيدا عن أعين اللصوص. وظلت السبائك هناك مدة طويلة دون أن يلفت وجودها انتباه أحد.

لكنَّ الرجل قرر أخيرا ترتيب الكراج وتنظيفه، فبدأ بالتخلص من الأغراض القديمة والنفايات المتراكمة، ومن بينها علبة الخردة المعدنية التي رماها في حاوية القمامة ظنا منه أنها مجرد قطعة بلا قيمة.

في اليوم التالي، تذكَّر أن العلبة التي تخلص منها كانت تحتوي على الذهب، فسارع إلى الحاوية ليجدها فارغة بعد أن أفرغتها شاحنة جمع النفايات وغادرت.

توجه الرجل إلى الشرطة في حالة من الذهول، وشكك الضباط في البداية في صحة روايته، ثم أكدت تسجيلات كاميرات المراقبة القصة، مما دفعهم إلى تتبُّع مسار شاحنة القمامة.

وقادت التحريات إلى مكب نفايات في مدينة أوجينتو جنوبي البلاد، حيث جرى تحديد الشاحنة المعنية وعزل المنطقة التي أفرغت فيها حمولتها. وبعد ساعات من البحث بين أكوام القمامة، عُثر على العلبة المعدنية سليمة، وبداخلها جميع السبائك الذهبية العشرين.

الواقعة التي تناولها برنامج "شبكات" في حلقة اليوم (15-2-2026) أثارت موجة تعليقات ساخرة ومتفاعلة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبَّر مغرّدون عن دهشتهم من الغفلة، مستحضرين تجارب شخصية ومواقف طريفة مشابهة.

هند علَّقت بأسلوب ساخر، مشبّهة القصة بكلمات المرور المعقدة:



"هذا تماما مثل الي بصير لما تحط باسوورد صعب جدا لدرجة مستحيل أحد يقدر يتوقعه، فبالأخير أنت الي تنساه وتعمل حساب جديد"

أما نور فرأت في القصة درسا مُبالَغا فيه عن الإخفاء:

"الدرس من القصة أنه إذا خبّيت شي منيح لدرجة إنك أنت تنساه معناته خبّيته زيادة عن اللزوم"

لكنَّ سمير تعامل مع الموضوع بخفة ظل:

"لو أنا عامل مكبات نفايات رح أصير أقضي وقتي أبحبش على الذهب"

سلمى استحضرت موقفا عائليا مشابها:



"مرة أمي كانت مخبية حلق ذهب هدية لأختي الصغيرة في علبة صغيرة مهترية، أبوي رماها ولهسه أمي بتعايره فيها مع أنها بتسوى بس خمسين دولار"

أما عبد الله فاقترح مثلا جديدا يناسب القصة: