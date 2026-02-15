يديعوت أحرونوت: توتر بين هرتسوغ ونتنياهو بسبب تصريحات ترمب

نشب توتر غير مسبوق بين معسكري الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إثر الهجوم اللاذع الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هرتسوغ، والذي طالبه فيه بمنح نتنياهو عفوا في محاكمته الجارية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن هرتسوغ يترقب توضيحات من نتنياهو، مضيفة أن الرئيس الإسرائيلي يريد أن يفهم إذا ما كان نتنياهو يقف خلف هذا "التصريح الفجّ، الذي يشكل ضربة قاسية لمكانة إسرائيل السيادية".

خط أحمر وإهانة

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقرّبة من هرتسوغ أنه إذا تبيّن أن نتنياهو يقف وراء هذه التصريحات، وأنه هو من "حرض الرئيس ترمب"، فهذا يعد تجاوزا لخط أحمر.

وأضافت: "هناك فرق بين النقد والإهانة، وما صدر عن ترمب كان إهانة. لقد حرضه أحدهم فعلا".

وتابعت: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقى الرئيس عشرات الاستفسارات من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولذلك كانت هناك حاجة للمطالبة بتوضيحات من نتنياهو في هذه الأمور".

وقال مقربون من الرئيس الإسرائيلي: "نريد أن نفهم إذا ما كان لنتنياهو يد في الأمر، وهل طلب من ترمب أن يقول مثل هذه الأمور القاسية ضد الرئيس".

في المقابل، قالت الصحيفة إن محيط نتنياهو رد على "التصريحات القاسية" الصادرة عن محيط هرتسوغ، بالقول إن "تصريح الرئيس ترمب بشأن العفو استند حصرا إلى رأي الرئيس ترمب. وقد علم رئيس الوزراء به من وسائل الإعلام ولم يكن على علم به مسبقا".

ما المقابل؟

وفي السياق، أشارت يديعوت أحرونوت أن اتصالات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الرئيس هرتسوغ ومسؤولين أمريكيين، مبينة أن أوساط الرئيس أبدت دهشتها لدى سماع تصريحات ترمب، إذ فاجأت هرتسوغ في أثناء رحلة عودته إلى إسرائيل من زيارته لأستراليا.

ويشتبه محيط الرئيس في أن نتنياهو هو من طلب من ترمب إطلاق التصريحات القاسية ضد هرتسوغ، ويتساءلون أيضا إذا ما كان هناك "مقابل" من جانب نتنياهو لترمب على هذه التصريحات.

وكان ترمب هاجم هرتسوغ بشكل غير مسبوق بعد يوم واحد فقط من لقاء نتنياهو في واشنطن، قائلا إنه يجب على الرئيس الإسرائيلي "أن يخجل لأنه لا يمنح رئيس الوزراء نتنياهو عفوا".

إعلان

وقال ترمب: "كان نتنياهو رئيس وزراء جيدا جدا خلال الحرب. كان قويا جدا وعملنا معه بشكل ممتاز. حققنا نجاحات هائلة مع إيران وكل ما فعلناه".

وأضاف: "كما تعلمون، هناك رئيس في إسرائيل يرفض منحه عفوا عن المحاكمة الجارية حاليا. أعتقد أن ذلك مخزٍ".