هل اغتالت روسيا نافالني بسم ضفادع قاتل؟ مغردون يعلقون

اشتعلت المنصات الرقمية فور إعلان وزراء خارجية أوروبيين عن استخدام "إيبيباتيدين"، وهو سم عصبي مستخرج من ضفادع أمريكا الجنوبية، في تسميم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.

وقبل عامين، أعلن عن وفاة نافالني في سجن "بولار وولف" في سيبيريا، حيث ادعت السلطات الروسية أنه توفي أثناء تمشية، في حين أكدت مختبرات دولية لاحقا أن السم كان السبب، مع تسجيل أعراض قيء واختناق وإغماء قبل الوفاة.

ويسبب "إيبيباتيدين" -الذي يوضع على رؤوس السهام في الحروب القديمة- شللا عضليا فوريا وتوقف التنفس، ويفوق تأثير المورفين بمئات المرات.

وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن التحاليل أظهرت وجود مادة الإيبيباتيدين في جسم نافالني، وهو سم عصبي شديد القوة، مشيرا إلى أن هذا التسميم جرى أثناء احتجازه في روسيا.

وكذلك، اعتبر بيان مشترك لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة التسميم انتهاكا صارخا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تحظر أي مادة تسبب الموت أو العجز الدائم للبشر.

تفاعل كبير

بدوره، رصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2026/2/15) تفاعل المغردين على نطاق واسع مع هذه التطورات، إذ شكك فاضل في الروايات الغربية، واعتبر أن روسيا دائما تنكر اغتيالات معارضيها، معتبرا الأحداث حربا دعائية بين الدول.

الغرب يدعمون دائما من يشتغل ضد بلده هذا لا شك فيه، في المقابل روسيا لا تعترف أبدا بالاغتيالات ضد معارضيها. كلها أقاويل وحروب بين دول ربما لا أساس لها من الصحة. بواسطة فاضل

وركز إلياس على غرابة استخدام سم ضفادع قاتل، واعتبر أن إثبات خرق روسيا للاتفاقية سيكون حاسما لمساءلة النظام.

أول مرة نسمع عن سم ضفادع، والله الروس ما حدا يقدر عليهم، بس كمان في حسابات أخرى يتهمونها بخرق الاتفاقية وبدهم يثبتوا عليها تهمة استعمال أسلحة كيميائية مبين. بواسطة إلياس

بدوره، قال عبد العزيز إن العملية خرجت عن السيطرة، مؤكدا أن تنفيذ تسميم نافالني داخل سجن شديد الحراسة في سيبيريا "لن يستطيع أحد فعله إلا الروس".

حقيقة الأمر خرج عن السيطرة، سموم ضفادع تحقن لسجين سياسي معروف كنافالني وفي سجن يعد الأشد حراسة في سيبيريا، لن يستطيع أحد فعلها إلا الروس. بواسطة عبد العزيز

وعبرت إيمان عن شعور عام بالخوف والريبة، مشيرة إلى صعوبة معرفة الحقيقة في عالم مليء بالكذب، حيث تصرفات الأنظمة قد تنهي حياة البشر بلا مساءلة.

العالم أصبح مخيفا ولكن مستحيل نعرف الحقيقة حتى وإن نشروا نتيجة الاختبارات في هذا العالم المزيف الكل يكذب، وحياة البشر صارت تنهى بأي شكل لا قوانين ولا شيء. بواسطة إيمان

من جانبها، ردت سفارة روسيا في المملكة المتحدة على الاتهامات، واصفة الروايات الغربية بـ"السطحية"، مستهجنة ما أسمته "هراء عن ضفدع".

تجدر الإشارة إلى أن نافالني سبق أن تعرض في 2020 لمحاولة تسميم بواسطة سم "نوفيتشوك" العصبي والمحظور دوليا، قبل أن يتلقى العلاج في ألمانيا ويعود إلى روسيا حيث اعتُقل.