نيويورك تايمز: أمريكا رحّلت 9 أشخاص سرّا إلى الكاميرون

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رحَّلت 9 أشخاص سرّا إلى الكاميرون، على الرغم من أن عددا منهم يتمتعون بحماية المحاكم الأمريكية بشأن مثل هذا الإجراء، ولا ينتمي أي منهم إلى تلك الدولة الأفريقية.

وقالت الصحيفة، نقلا ‌عن وثائق حكومية ومحامين عن المرحَّلين، إن بعض الرجال والنساء الذين جرى إرسالهم إلى الكاميرون على متن رحلة جوية من الإسكندرية في ولاية لويزيانا، يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي، لم يعرفوا وجهتهم حتى تم وضعهم على متن رحلة تابعة لوزارة الأمن الداخلي وتقييدهم بأصفاد وسلاسل.

ولم ترُد وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الشؤون الخارجية الكاميرونية على طلبات من رويترز للتعليق.

ولم تعلن إدارة ترمب عن أي اتفاق ‌وافقت ‌فيه الكاميرون على قبول مرحَّلين من دول أخرى.

ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، عملت إدارته على تفعيل إجراءات صارمة بحق المهاجرين، مما زاد معدلات الترحيل وأثار حالة من الترقب والقلق في أوساط المجتمعات المهاجرة.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، منحت إدارة ترمب الوكالات الفدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، وذلك عقب أوامر رئاسية بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

كما أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلغاء تطبيق "سي بي بي ون" الذي كان يتيح للمهاجرين دخول البلاد بطرق قانونية.