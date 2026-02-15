نيجيريا تحدد موعد الانتخابات العامة لعام 2027

أعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا رسميا جدول الانتخابات العامة المقبلة، حيث حددت يوم 20 فبراير/شباط 2027 موعدا لإجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان، على أن تجرى انتخابات حكام الولايات ومجالسها التشريعية بعد أسبوعين من ذلك، في 6 مارس/آذار 2027.

وأوضح رئيس المفوضية، جواش أموبيتان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا أن الإعلان يمثّل الانطلاق الرسمي للعملية الانتخابية وفقا للدستور والقوانين المنظمة. وأكد أن ولايات الرئيس ونائبه والحكام ونوابهم ستنتهي في 28 مايو/أيار 2027، وستُحَلّ المجالس التشريعية الوطنية في 8 يونيو/حزيران من العام نفسه.

وكشف أموبيتان عن خطط لتوسيع استخدام التكنولوجيا في العملية الانتخابية، وتحديث سجل الناخبين، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية، إلى جانب تكثيف برامج التوعية الانتخابية. ودعا الأحزاب السياسية إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للترشيحات والحملات، مؤكدا أن نجاح الانتخابات مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع الأطراف.