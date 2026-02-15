نادي الأسير يدين "استعراضات الانتقام" الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين

دان نادي الأسير الفلسطيني "الاستعراضات المتواصلة للانتقام" بعد نشر فيديو يظهر عناصر أمن إسرائيليين وهم يسيئون معاملة أسرى في سجن عسكري، بقيادة الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي جدد الدعوة إلى "إعدام الإرهابيين".

وسبق لوزير الأمن القومي الإسرائيلي أن ظهر في مقاطع مصوّرة أمام معتقلين فلسطينيين، هدد بعضهم خلالها، في خطوات استنكرتها جهات عديدة منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وبحسب مقطع جديد بثه موقع "عروتس 7" الإخباري الإسرائيلي اليميني المتطرف، قاد بن غفير استعراضا للقوة نفّذته وحدة مكافحة الشغب في سجن عوفر بالضفة الغربية المحتلة.

في اللقطات التي تم تصويرها الجمعة، وفقا للموقع، يظهر نحو 20 رجلا منتشرين في بهو يشرف على الزنازين، وهم يلوحون بأسلحتهم ويفجّرون قنابل صوتية. وقام العناصر بإخراج 5 معتقلين أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ويثبتونهم على الأرض ووجوههم للأسفل.

ويأتي ذلك متزامنا مع نظر الكنيست في مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بـ"الإرهاب"، قدمته نائبة من اليمين المتطرف. وبلغ المشروع مرحلة التصويت النهائي في البرلمان.

وقال عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن العملية الأخيرة التي تمّ تصويرها تأتي "في سياق الاستعراضات المتواصلة للانتقام من المعتقلين الفلسطينيين".

وأضاف أن "كل ما يقوم به المدعو بن غفير وحكومة اليمين المتطرف لا يؤثر ولا يشكل خطورة فقط على الشعب الفلسطيني والأسرى داخل المعتقلات، وإنما هذا يمس المنظومة الحقوقية والقانونية الدولية".

ويعد بن غفير أحد أكثر الأعضاء تطرفا في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي الفيديو ذاته قال بن غفير "إنها لمدعاة فخر أن أصل إلى سجن من هذا النوع، سجن للإرهابيين، أحقر الأشرار، وأن أراهم على هذا النحو وأفهم أن دولة إسرائيل قد أحدثت تغييرا… تحولا جذريا حوّل فندقا بـ5 نجوم إلى سجن حقيقي". وأضاف بن غفير "أريد شيئا آخر: إعدامهم، عقوبة الإعدام للإرهابيين".

إعلان

بدورها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت "جريمة حرب جديدة وتحديا فاضحا للقوانين الإنسانية الدولية الخاصة بالأسرى".

وحذّرت منظمات غير حكومية إسرائيلية ودولية من "سوء المعاملة" و"التعذيب" الذي يُمارس في السجون الإسرائيلية منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.