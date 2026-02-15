بعد انحسار المياه.. عودة تدريجية لمتضرري الفيضانات بالمغرب

بدأ سكان الأقاليم الأربعة المتضررة، الذين أُجلوا من منازلهم بسبب الفيضانات التي اجتاحت قراهم في المغرب، بالعودة بشكل تدريجي إلى بيوتهم، اليوم الأحد، وذلك عقب تحسن الأحوال الجوية.

وتشرف السلطات المغربية على بدء عودة سكان أقاليم القنيطرة في غرب البلاد، والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان في الشمال، ابتداء من اليوم، حيث أعلنت هذه المحافظات، في بيانات، عن الأحياء والمناطق المشمولة بالمرحلة الأولى من خطة العودة.

وأوضحت أنه جرى اعتماد خطة تنفيذية متكاملة، تهدف إلى تنظيم "عودة آمنة وتدريجية"، حيث وفرت السلطات منذ ساعات الصباح الأولى حافلات وقطارات مجانية لإعادة السكان إلى مناطقهم.

كما أعلنت رئاسة الحكومة، الجمعة، تخصيص تعويضات بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المنازل المنهارة جراء الفيضانات، إضافة إلى 6 آلاف درهم (نحو 600 دولار) لكل أسرة متضررة، كما سبق أن أقرت الحكومة رصد 300 مليون دولار لدعم المناطق المتضررة من الفيضانات.

وكانت عدة مدن في هذه المحافظات قد شهدت منذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى 14 فبراير/شباط الحالي فيضانات واسعة، خاصة في مدينة القصر الكبير، بعدما بلغ منسوب مياه سد واد المخازن 156% من سعته، مما تسبب في فيضانه.

فرحة بالعودة

ومنذ الساعات الأولى من صباح الأحد، وصل آلاف العائدين عبر القطارات والحافلات إلى مدينة القصر الكبير بمحافظة العرائش شمالي المغرب، واُستقبلوا بأجواء احتفالية في محطة القطار، حيث قدم لهم الناشطون في المجال المجتمعي التمر والحليب.

كما بدت مظاهر الارتياح واضحة على عدد من السكان الذين استأنفوا الإقامة في منازلهم، لا سيما في قرى تابعة لإقليم القنيطرة، ومنهم فاطمة علاوش التي قالت لوكالة الأناضول إن تراجع منسوب المياه سمح بعودة أسرتها إلى المنزل بعد 15 يوما قضتها في أحد مراكز الإيواء، مشيدة بتوفير السلطات الاحتياجات الأساسية خلال فترة النزوح.

وأوضحت أن المياه تراجعت تدريجيا في قريتها قرب واد سبو، معربة عن أملها في استعادة الحياة الطبيعية، رغم الخسائر التي لحقت بالمزارعين، خاصة ما يتعلق بنفوق أو فقدان طعام الماشية.

إجراءات تدريجية

ولا تزال المياه تعزل عددا من القرى، بينها المكرد في إقليم القنيطرة والحوافات في إقليم سيدي سليمان، وسط مخاوف من استمرار تفريغ حمولات بعض السدود، ومنها سد واد المخازن.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية، السبت، أنه سيتم الإعلان تدريجيا عن المناطق المشمولة بكل مرحلة من مراحل العودة وفقا لتطور الأوضاع الميدانية، داعية السكان الذين لم تصدر بشأن مناطقهم تعليمات رسمية إلى عدم العودة قبل صدور تحديثات تضمن سلامتهم.

وأشارت الوزارة إلى إنشاء نقاط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية، بهدف تنظيم حركة التنقل وضمان تنفيذ خطة العودة وفق الإجراءات المعتمدة.

ووفقا لبيانات رسمية، تسببت الفيضانات في مصرع 4 أشخاص وفقدان آخر، وإجلاء نحو 188 ألف شخص من الأقاليم الأربعة، بعد أن غمرت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من الأراضي الزراعية.