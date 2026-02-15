ماكرون يدعو للهدوء بعد مقتل شاب من اليمين المتطرف

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهدوء وضبط النفس بعد وفاة شاب من اليمين المتطرف تعرّض لاعتداء عنيف، وذلك على هامش مؤتمر نظمته النائبة الأوروبية اليسارية من أصول فلسطينية ريما حسن في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشاب (23 عاما) الذي جرى التعريف عنه فقط باسم كوينتين، تعرض للطعن في أثناء مشاركته في تأمين احتجاج ضد مؤتمر للنائبة ريما حسن في فرع ليون لمعهد الدراسات السياسية.

وقال ماكرون -في تغريدة على منصة إكس- إن كوينتين كان ضحية "انفجار عنف غير مسبوق"، مضيفا "لا مكان للكراهية القاتلة في بلدنا. أدعو إلى الهدوء وضبط النفس والاحترام".

ونقلت الوكالة عن النيابة العامة في ليون أن الشاب توفي في المستشفى متأثرا بجروحه، موضحة أنه تم فتح تحقيق في شبهة القتل غير العمد.

من جهته، اتهم ائتلاف "نيميسيس"، المقرب من اليمين المتطرف، أعضاء في جمعية محلية مناهضة للفاشية حظرتها السلطات في يونيو/حزيران، بالوقوف وراء الهجوم.

وقال محامي العائلة -في بيان- إن كوينتين ورفاقه تعرضوا، على ما يبدو لكمين، من جانب "أفراد منظمين ومدربين، يفوقونهم عددا بكثير ومسلحين، وبعضهم ملثمون".

وريما حسن محامية وناشطة حقوقية، وأول فرنسية من أصول فلسطينية تنتخب لعضوية البرلمان الأوروبي.

وعُرفت بمساهمتها في تسليط الضوء على الجرائم وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.