غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان

شنت طائرات حربية إسرائيلية -اليوم الأحد- سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت بنية تحية لحزب الله اللبناني.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الغارات استهدفت مرتفعات "جبل الريحان" وإقليم "التفاح" ومحيط "وادي برغز" ومحيط بلدة بصليا في جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الحميلة عند أطراف بلدة حومين الفوقا في منطقة إقليم التفاح.

كما أفادت بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت عبوات متفجرة على 4 مراحل على منزل غير مأهول في حي الكساير شرق بلدة ميس الجبل في محاولة لتدميره.

بيان إسرائيلي

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد- إنه هاجم مستودعات لتخزين الأسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن "وجود الأسلحة التي تم استهدافها يشكل انتهاكا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".

وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية، واستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار المبرم مع حزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن قتلى وجرحى.

ويطالب لبنان -منذ أكثر من عام- بوقف العدوان الإسرائيل اليومي على سيادة لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن دون جدوى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.