"عسكرة الذكاء الاصطناعي" تشعل منصات التواصل بعد تقارير عن استخدامه باعتقال مادورو

أثار ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تورط تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متصاعدة من أخطار تسليح الذكاء الاصطناعي واستخدامه في العمليات العسكرية والمراقبة.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد استخدم الجيش الأمريكي نموذج الذكاء الاصطناعي "كلاود" (Claude) التابع لشركة أنثروبيك، رغم أن سياسات الشركة تحظر صراحة استخدام أدواتها في أعمال العنف أو تطوير الأسلحة أو تنفيذ عمليات المراقبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دخول نموذج "كلاود" إلى هذه العمليات جاء عبر شراكة تقنية بين "أنثروبيك" وشركة بالانتير، التي تعتمد عليها مؤسسات الدفاع والأجهزة الأمنية الأمريكية في تحليل البيانات وإدارة العمليات المعقدة.

وأثار التقرير تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ورصد برنامج "هاشتاغ" على شاشة الجزيرة مباشر جانبا منه في حلقة (2026/2/14)، إذ عبَّر مدونون عن مخاوف متزايدة من تداعيات توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية والأمنية.

"عسكرة الذكاء الاصطناعي"

وفي هذا السياق، نشر بيتر صورة من داخل غرفة عمليات، يظهر فيها وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، ومهَّد لتعليقه بجملة ساخرة، قبل أن يكتب على لسان الوزير:

"قل لي يا كلاود: كيف نعتقل الرئيس الفنزويلي من دون أن يُقتل أي من رجالنا؟". بواسطة بيتر

وفي تفاعل آخر، عبَّر براء عن قلقه من المسار الذي تسلكه شركات الذكاء الاصطناعي، وكتب:

"هل هذه دعوة لأن تصبح الأداة الأكثر انغلاقا على المستخدمين العاديين وأن تعسكر منتجاتها؟ لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يمكن استخدامها لإسقاط نظام". بواسطة براء

وتوقف يوري عند البعد التقني في القصة، ومهَّد لتعليقه بالإشارة إلى زاوية وصفها بالمثيرة، ثم كتب:

"ما لا يقل إثارة في هذه القصة هو أن الربط التقني جرى فعليا على أساس منصة بالانتير. هذه زاوية مثيرة للاهتمام جدا". بواسطة يوري

20 دولارا شهريا

أما سكوت آدامز فعلَّق على التقرير من زاوية رمزية، ممهدا لرأيه بسخرية لافتة، إذ كتب:

"الأداة نفسها التي تساعدك على كتابة بطاقة عيد الحب يمكن استخدامها لإزاحة حكومات". بواسطة سكوت آدامز

وفي سياق متصل، كتبت مول تعليقا ناقدا لمفهوم السلامة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقالت:

"يبدو أن السلامة ليست أن يسبب الذكاء الاصطناعي ضررا، بل أن يسبب الضرر للأشخاص المناسبين وبأوامر من الجهات المناسبة.. فهمت؟". بواسطة مول

وفي ختام التفاعلات، عبَّر جيسوس عن دهشته من اتساع نطاق الوصول إلى هذه التقنيات، ومهَّد لتعليقه بالإشارة إلى المفارقة، ثم كتب: