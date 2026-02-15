عاجل,
أخبار

عاجل | يسرائيل هيوم عن مصادر: حكومة إسرائيل تسعى لإقرار بدء تسجيل أراض بالضفة الغربية تمهيدا لتحويلها إلى أملاك دولة

ترامب ومادورو
Published On 15/2/2026
|
آخر تحديث: 09:47 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان