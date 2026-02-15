عاجل,
أخبار

عاجل | وزارة الدفاع السورية للجزيرة: قواتنا تتسلم قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي

Published On 15/2/2026
|
آخر تحديث: 12:19 (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة

