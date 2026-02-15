استشهاد 9 فلسطينيين بقصف واستهداف إسرائيليين مناطق بقطاع غزة

استشهد 8 فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس ومنطقة الفالوجا، في جنوب قطاع غزة وشماله، في حين قال جيش الاحتلال إنه قتل فلسطينيا اجتاز الخط الأصفر شمالي القطاع.

وذكر مصدر في مستشفى ناصر أن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة الفالوجا شمالي القطاع، وفق ما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه قتل فلسطينيا اجتاز الخط الأصفر شمالي القطاع، وشكل خطرا داهما على قواته، وسط تواصل عمليات الاستهداف ونسف المباني في المنطقة.

وأعلن مستشفى العودة، سابقا، إصابة طفلة بنيران الاحتلال، إثر استهدافه خيام نازحين في منطقة نتساريم، وسط القطاع.

كما أعلن "مجمع ناصر الطبي"، سابقا، إصابة شخصين بنيران إسرائيلية خارج مناطق انتشارها وسط وغربي مدينة خان يونس.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بنسف الجيش الإسرائيلي مباني، وشنه غارات، في مناطق انتشاره شرقي مدن خان يونس ورفح وغزة.

وفي السياق، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة إن فلسطينيا أصيب بجروح متوسطة جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية الرصاص الحي على منطقة المنشية في بيت لاهيا شمالي القطاع.

ونُقل المصاب إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لتلقي العلاج.