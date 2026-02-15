عاجل | كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة: ليس هناك حل عسكري للصراع في السودان.

كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة: ليس هناك حل عسكري للصراع في السودان.

كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة: نعمل مع الشركاء لإيجاد حل سلمي للوضع في السودان.

كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة: نشهد تدفقا غير مسبوق للسلاح إلى طرفي الحرب في السودان.

مسعد بولس للجزيرة: المسار السياسي السوداني السوداني هو الإطار الوحيد الذي سيمكن البلاد من الانتقال لحكم مدني.

مسعد بولس للجزيرة: نتواصل مع طرفي النزاع في السودان للوصول إلى حل توافقي سلمي.

مسعد بولس للجزيرة: لدينا لائحة من العقوبات والأدوات التي يمكن استخدامها في السودان إذا لزم الأمر.

