عاجلعاجل,
عاجل | كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة: ليس هناك حل عسكري للصراع في السودان.
Published On 15/2/2026|
آخر تحديث: 15:20 (توقيت مكة)
كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة: ليس هناك حل عسكري للصراع في السودان.
كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة: نعمل مع الشركاء لإيجاد حل سلمي للوضع في السودان.
كبير مستشاري ترمب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة: نشهد تدفقا غير مسبوق للسلاح إلى طرفي الحرب في السودان.
مسعد بولس للجزيرة: المسار السياسي السوداني السوداني هو الإطار الوحيد الذي سيمكن البلاد من الانتقال لحكم مدني.
مسعد بولس للجزيرة: نتواصل مع طرفي النزاع في السودان للوصول إلى حل توافقي سلمي.
مسعد بولس للجزيرة: لدينا لائحة من العقوبات والأدوات التي يمكن استخدامها في السودان إذا لزم الأمر.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة