بولس: ليس هناك حل عسكري للصراع في السودان

قال مسعد بولس – كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية- إنه ليس هناك حل عسكري للصراع في السودان.

وأضاف بولس للجزيرة "نعمل مع الشركاء لإيجاد حل سلمي للوضع في السودان"، مشيرا إلى "تدفق غير مسبوق للسلاح إلى طرفي الحرب في السودان".

وأكد بولس أن المسار السياسي السوداني السوداني هو الإطار الوحيد الذي سيمكن البلاد من الانتقال لحكم مدني. وقال " نتواصل مع طرفي النزاع في السودان للوصول إلى حل توافقي سلمي" كاشفا عن "وجود لائحة من العقوبات والأدوات التي يمكن استخدامها في السودان إذا لزم الأمر".

وكان بولس قد طالب الفرقاء في السودان، العام الماضي، بالقبول دون شروط مسبقة بخطة واشنطن المدعومة من قبل دول الرباعية، وتؤسس لفرض هدنة إنسانية طيلة 3 أشهر كتمهيد لوقف دائم لإطلاق النار يمهد بدوره لفترة انتقالية من 9 أشهر، لكنها اصطدمت، بحسب المبعوث الأمريكي، برفض الطرفين لها.

ودعت القمة الإفريقية، اليوم الأحد، إلى إقرار هدنة إنسانية عاجلة في السودان تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار في أنحاء البلاد كافة، مع ضرورة إطلاق حوار سوداني شامل.

وشددت القمة على أهمية العودة إلى المسار السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والديمقراطية.

وتحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.