سي بي إس: ترمب أبلغ نتنياهو دعمه ضربات إسرائيلية ضد صواريخ إيران إذا فشلت المفاوضات

أفادت شبكة "سي بي إس" نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع في ديسمبر/كانون الأول، أنه سيدعم توجيه إسرائيل ضربات ضد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في حال تعذّر التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وبعد شهرين من ذلك اللقاء، علمت "سي بي إس" أن مناقشات داخلية بدأت بين قيادات عسكرية واستخباراتية أمريكية لبحث احتمال دعم جولة جديدة من الضربات الإسرائيلية ضد إيران.

وبحسب مسؤولين أمريكيين آخرين، فإن النقاشات تركّزت بصورة أقل على ما إذا كانت إسرائيل ستتحرك، وبصورة أكبر على كيفية تقديم واشنطن للدعم، بما في ذلك تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود جواً ومسائل مسارات التحليق المحتملة.

وتأتي هذه النقاشات بالتوازي مع حشد أمريكي للقوة تجاه المنطقة؛ إذا أفادت تقارير صحفية أمريكية بأن ترمب قرر إرسال حاملة طائرات أمريكية أخرى وسفن قتالية مرافقة لها إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن 4 مسؤولين أمريكيين قولهم إن حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد وسفن قتالية مرافقة لها ستتوجه صوب الشرق الأوسط، ولا يتوقع عودتها قبل أواخر أبريل/نيسان أو أوائل مايو/أيار المقبل.

ويتزامن هذا التحرك العسكري مع مفاوضات تقودها إدارة ترامب مع طهران بشأن برنامجها النووي، وسط تقارير عن مواصلة نتنياهو التشكيك بجدوى أي مسار دبلوماسي مع إيران.

وقد زار نتنياهو واشنطن الأسبوع الماضي للقاء ترامب، معلناً أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يشمل قيوداً على برنامجها الصاروخي ودعمها للجماعات الحليفة في المنطقة، وليس فقط الجوانب المتعلقة بالبرنامج النووي.

وبحسب ما نقله "أكسيوس"، فمن المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وإيران جولة ثانية من المحادثات النووية في جنيف يوم الثلاثاء المقبل.

كما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر مع وفده إلى جنيف للمشاركة في هذه المحادثات غير المباشرة.