حماس تتهم السلطة بقتل نجلَي مطارد للاحتلال وتعتبره جريمة خطيرة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بقتل طفلَين من عائلة سمارة في بلدة طمون بمحافظة طوباس، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، إثر استهداف أجهزة الأمن للمركبة التي كانت تقلّ المطارد للاحتلال سامر سمارة وأطفاله، وفق البيان.

وقالت الحركة في بيان، مساء اليوم الأحد، إن ما جرى يعد "جريمة خطيرة" تمثل "نقطة سوداء" في سجل الأجهزة الأمنية التي تستمر في "الاستقواء على أبناء الشعب بدل حمايتهم".

وحمّلت حماس قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن الحادثة وتداعياتها، محذرة من أثر هذا النهج على النسيج الوطني، ومطالبة بمحاسبة المتورطين ووقف ملاحقة المطاردين والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نصبت قوة من جهاز الأمن الوقائي ووحدة "سهم" كمينا لسيارة سمارة، وأطلقت عليها وابلا من الرصاص، ما أدى إلى استشهاد نجله علي (16 عاما)، وإصابة عدد من أشقائه، إضافة إلى إصابة سمارة نفسه واعتقاله وهو جريح.

ونُقل الأطفال المصابون إلى مستشفيات في طوباس ونابلس، قبل الإعلان عن استشهاد الطفلة متأثرة بإصابتها البالغة في الرأس.

وأدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين الحادثة، معتبرة إياها نتيجة "سياسة ممنهجة" تستهدف ملاحقة المقاومين والمطاردين حتى لو كان الثمن سفك الدم الفلسطيني.

وأشارت اللجنة إلى أن ما جرى يشكل "انحرافا خطيرا" ويضع الأجهزة الأمنية في مواجهة أبناء شعبها بدل حمايتهم.