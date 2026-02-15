عاجل | ترمب: الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة
Published On 15/2/2026|
آخر تحديث: 18:38 (توقيت مكة)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
- الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة
- الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بإرسال آلاف العناصر للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة
- يجب على حماس الوفاء بالتزاماتها بالنزع الكامل والفوري للسلاح
- مجلس السلام سيثبت أنه أهم هيئة دولية في التاريخ ويشرفني أن أكون رئيسا له
المصدر: الجزيرة