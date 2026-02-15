عاجل | بيان القمة الإفريقية: نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وندين بشدة التدخلات الخارجية في السودان

عاجل | بيان القمة الإفريقية: نطالب بمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة تماشيا مع رغبة أغلبية المجتمع الدولي

عاجل | بيان القمة الإفريقية: نعلن رفضنا القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا إلى مصر أو الأردن

عاجل | بيان القمة الإفريقية: ندين بشدة التدخلات الخارجية في السودان

عاجل | بيان القمة الإفريقية: ندعو إلى هدنة إنسانية بالسودان تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق حوار سوداني شامل

عاجل | بيان القمة الإفريقية: نحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب الحصار ومنع دخول المساعدات

عاجل | بيان القمة الإفريقية: نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال

