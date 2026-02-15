عاجلعاجل,
عاجل | بيان القمة الإفريقية: نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وندين بشدة التدخلات الخارجية في السودان
Published On 15/2/2026|
آخر تحديث: 11:55 (توقيت مكة)
عاجل | بيان القمة الإفريقية: نطالب بمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة تماشيا مع رغبة أغلبية المجتمع الدولي
عاجل | بيان القمة الإفريقية: نعلن رفضنا القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا إلى مصر أو الأردن
عاجل | بيان القمة الإفريقية: ندين بشدة التدخلات الخارجية في السودان
عاجل | بيان القمة الإفريقية: ندعو إلى هدنة إنسانية بالسودان تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق حوار سوداني شامل
عاجل | بيان القمة الإفريقية: نحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب الحصار ومنع دخول المساعدات
عاجل | بيان القمة الإفريقية: نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة