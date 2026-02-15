تصعيد إسرائيلي بغزة واغتيال قيادي في سرايا القدس

ارتفع إلى 11 عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم الأحد خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال في قطاع غزة. في حين أفادت مصادر للجزيرة باغتيال سامي الدحدوح القائد بسرايا القدس في قصف على غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة إن 5 شهداء سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا، غرب جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف أن 5 آخرين استشهدوا وأصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر غارة إسرائيلية أخرى استهدفت محيط المسلخ التركي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين استشهد شخص في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

من جهة أخرى، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمبان سكنية في محيط دوار الشيخ زايد شمال مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.

كما أكدت مصادر للجزيرة اغتيال سامي الدحدوح القائد بسرايا القدس في قصف على حي تل الهوى في غزة.

حماس تندد والاحتلال يبرر

وفي ردها على القصف الإسرائيلي، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة باستهدافه خيام نازحين، "في خرق خطير" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت الحركة أن الاحتلال يحاول فرض وقائع دموية على الأرض، وتوجيه رسالة مفادها أن لا وزن لكل الجهود بتثبيت التهدئة في غزة.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش بدأ في شن هجمات "ردا على انتهاك حماس الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار ‌أمس في منطقة بيت حانون"، مضيفا أن "إرهابيين خرجوا من نفق شرقي الخط الأصفر".

وقال إن حماس ارتكبت أكثر من 6 انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانتشار شرقي "الخط الأصفر" المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة.