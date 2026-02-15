صحف عالمية: واشنطن تفشل أمام إيران وضربة عسكرية لن تُسقط النظام

تناولت صحف ومواقع عالمية إخفاق الولايات المتحدة في تطوير إستراتيجية فاعلة اتجاه إيران، مؤكدة أن أي ضربة عسكرية واسعة لن تُسقط النظام الإيراني، كما استعرضت تطورات ميدانية في غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى قلق أوروبي من توجهات واشنطن.

وأفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن واشنطن فشلت طوال 5 عقود في صياغة نهج مستقر للتعامل مع إيران، معتبرة أن انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي قَوَّض الأدوات الدبلوماسية المتاحة ودفع العلاقة نحو مسار تصعيدي لا يرغب الجانبان في الوصول إليه.

وأضافت المجلة أن ترمب لا يريد الحرب لكنه يواجه ضغوطا مستمرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعاة تغيير النظام، مما يوجِد تناقضا إستراتيجيا يزيد احتمالات المواجهة في ظل غياب قناة تفاوضية تستوعب مطالب الطرفين وتحد من الانزلاق نحو الصدام.

وفي صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد باحث من معهد دراسات الأمن القومي أن ضربة أمريكية كبرى قد تُلحق ضررا واسعا بإيران، لكنها لن تُسقط النظام من دون حملة عسكرية طويلة ومعارضة داخلية قوية، محذرا من أن أي انهيار مفاجئ قد يقود إلى صراعات داخلية خطيرة.

وأشار الباحث إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا في حال اهتزاز النظام هو تفكك السلطة وانزلاق البلاد نحو صراعات على النفوذ، وهو ما يجعل فكرة إسقاط النظام عبر ضربة منفردة تصورا غير واقعي سياسيا وعسكريا.

البرتقالي بعد الأصفر

أما موقع ميديا بارت الفرنسي فسلّط الضوء على توسع السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة من خلال خط برتقالي جديد غرب الخط الأصفر، موضحا أن المنطقة العازلة المستحدثة تقلّص المساحة المتاحة للسكان وتدفع عشرات الآلاف للنزوح وسط دمار واسع.

وذكر الموقع أن المناطق المحاذية للخط الجديد تبدو كأرض ممسوحة كليا، ويضطر سكانها إلى التحرك تحت تهديد الدبابات والمسيّرات الإسرائيلية، رغم النفي الرسمي لوجود هذا الخط الذي أكدت تقارير صحفية وحقوقية أنه يدفع ما يصل إلى خمسين ألف فلسطيني للنزوح.

إعلان

وفي صحيفة هآرتس، انتقد جدعون ليفي اقتصار الخطاب الإسرائيلي حول السابع من أكتوبر على الضحايا الإسرائيليين، مشيرا إلى تجاهل المجازر الواسعة في غزة، وأن استخدام كلمة "مجزرة" أصبح دعائيا وانتقائيا ويكرس سردية أحادية.

وأضاف ليفي أن تكريم الضحايا يتطلب الاعتراف بما ارتكبته إسرائيل في غزة، مؤكدا أن تجاهل معاناة الفلسطينيين يوجِد رواية ناقصة ويمنع قراءة موضوعية لنتائج السابع من أكتوبر وتداعياته الأوسع.

وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن التوتر في بيروت جراء التحليق المستمر للمسيّرات الإسرائيلية، موضحة أنها تُستخدم للمراقبة وأحيانا للهجوم، بينما يعيش السكان في حالة تأهب دائم بسبب تأثيرها في الخصوصية والتنقل والاتصالات، خاصة بالنسبة للأطفال والدراسة.

وفي صحيفة لوموند الفرنسية، عُدَّ الانسحاب الأمريكي من قاعدة التنف مؤشرا على إعادة توجيه مهام التحالف الدولي بعد هزيمة تنظيم الدولة، مشيرة إلى أن دمشق تراه دليلا على تعزيز السيطرة، وضرورة الانتقال لمعالجة الأسباب العميقة التي تغذي التطرف.

واختتمت صحيفة وول ستريت جورنال بتسليط الضوء على مخاوف مسؤولين أوروبيين من خطاب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ميونخ، مؤكدة أن الطمأنات الأمريكية لم تُبدد القلق من أن الولايات المتحدة في عهد ترمب قد تكون حليفا أقل ثباتا في التزامات الأمن المشترك.