ستارمر يقلب صفحة "بريكست": لا أمن لبريطانيا بلا أوروبا

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، أن بلاده تعول في مجال الدفاع على التعاون مع أوروبا، مشددا على أن المملكة المتحدة لم تعد كما كانت في سنوات "بريكست" (الخروج من الاتحاد الأوروبي).

وقال ستارمر في كلمته أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: "لم نعد بريطانيا التي كانت في سنوات البريكست، لأننا نعلم أن القدرة على التصرف في عالم خطِر لا تتحقق بالانعزال".

وأضاف "لهذا أنا هنا اليوم لأوضح أنه لا أمن لبريطانيا من دون أوروبا، ولا أمن لأوروبا من دون بريطانيا. هذا هو الدرس التاريخي، وهو أيضا واقع اليوم".

قاعدة صناعية

ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى بناء "قوة صلبة" لردع العدوان، مؤكدا ضرورة الاستعداد للقتال إذا لزم الأمر.

وأوضح أن جعل حلف شمال الأطلسي (ناتو) "أكثر أوروبية" يعني تعميق التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الأوسع، داعيا إلى بناء "قاعدة صناعية مشتركة في جميع أنحاء أوروبا يمكنها أن تعزز إنتاجنا الدفاعي وتضاعف نقاط قوتنا".

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في المؤتمر ذاته، حاجة أوروبا وبريطانيا للتعاون بشكل أوثق بشأن "الأمن، والاقتصاد، والدفاع عن ديمقراطياتنا".

وقالت فون دير لاين: "ينبغي على أوروبا، وخصوصا المملكة المتحدة، أن تتقاربا أكثر"، لافتة إلى أن "مستقبلنا أكثر ترابطا من أي وقت مضى، على الرغم من مرور 10 سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته قال الجمعة إن "وجود أوروبا قوية في ناتو قوي يعني أن الرابطة عبر الأطلسي ستكون أقوى من أي وقت مضى".

وبدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "هذا هو الوقت المناسب لأوروبا قوية" تعمل على "بناء هيكلها الأمني الخاص".