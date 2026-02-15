اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن "التهديد الحقيقي" الذي يواجه بلاده ليس روسيا بل الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطاب ألقاه أمام أنصاره، في إطار تصعيد حزبه القومي حملته الانتخابية المناهضة للاتحاد قبيل الانتخابات المرتقبة في البلاد.

وقبل 8 أسابيع فقط على الانتخابات المقررة يوم 12 أبريل/نيسان المقبل، يواجه أوربان وحزب "فيدز" الحاكم التحدي الأكبر لهما منذ عودة الزعيم اليميني إلى السلطة عام 2010.

وفي خطابه السنوي، أمس السبت، شبّه أوربان الاتحاد الأوروبي بالنظام السوفياتي القمعي الذي هيمن على المجر لأكثر من 40 عاما خلال القرن الماضي، معربا عن رفضه لقناعة عديد من القادة الأوروبيين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل تهديدا لأمن القارة.

وقال أوربان: "يجب أن نعتاد فكرة أن عشاق الحرية لا ينبغي أن يخشوا الشرق، بل بروكسل"، في إشارة إلى العاصمة البلجيكية التي تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي.

ووصف أوربان المعارضة المحلية بأنها "صنيعة" قوى أجنبية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وخصّ بالذكر سياسيين ألمانا في البرلمان الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، معتبرا إياهم القوى المحركة وراء صعود حزب "الاحترام والحرية" (تيسا) المعارض.

يُذكر أن المجر ستنتخب برلمانا جديدا في 12 أبريل/نيسان، حيث يواجه الزعيم اليميني (63 عاما) للمرة الأولى منذ 16 عاما منافسة جدية تهدد هيمنته الطويلة على السلطة.