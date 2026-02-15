حليفان مقرَّبان من ترمب.. روبيو يزور سلوفاكيا والمجر

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ⁠اليوم الأحد، ⁠زيارة لسلوفاكيا والمجر، اللتين تربط زعيماهما المحافظان علاقات ودية مع الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترمب.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن روبيو سيستغل هذه الزيارة لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة والقضايا الثنائية، ومنها التزامات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال روبيو للصحفيين قبل مغادرته إلى أوروبا يوم ‌الخميس "الدولتان قويتان جدا معنا، ومتعاونتان جدا مع الولايات المتحدة، وتعملان معنا بشكل وثيق، وهي فرصة جيدة لزيارتهما، وهما دولتان لم أزرهما من قبل".

ومن المقرَّر أن يجتمع روبيو، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت ⁠فيكو الذي زار ترمب في ⁠فلوريدا الشهر الماضي.

كما سيلتقي روبيو، غدا الاثنين، الزعيم ⁠المجري فيكتور أوربان الذي أظهرت معظم استطلاعات الرأي تراجع شعبيته قبل الانتخابات المقرَّرة ⁠في أبريل/نيسان المقبل، والتي يمكن ⁠أن تسفر عن مغادرته السلطة.

ولا يخفي ترمب دعمه لرئيس الوزراء المجري، ويصفه بأنه "رجل قوي ونافذ".

على خطى ترمب

وتعهَّد أوربان، في كلمة ألقاها أمس السبت، بمواصلة حملته على "المنظمات المدنية المزعومة والصحفيين والقضاة والسياسيين المرتشين"، في خط شبيه بخط ترمب في الولايات المتحدة.

كما تصادم فيكو وأوربان مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ‌بسبب تحقيقات بشأن تراجع قواعد الديمقراطية.

وفي المقابل، حافظا على علاقاتهما مع موسكو، وانتقدا فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي ‌على ‌روسيا وأحيانا عرقلاها، وعارضا أيضا إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء المجري إن "التهديد الحقيقي" الذي يواجه بلاده ليس روسيا بل الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطاب ألقاه أمام أنصاره، في إطار تصعيد حزبه القومي حملته الانتخابية المناهضة للاتحاد قبل الانتخابات المرتقبة في البلاد.

وفي خطابه السنوي، أمس السبت، شبَّه أوربان الاتحاد الأوروبي بالنظام السوفيتي القمعي الذي هيمن على المجر أكثر من 40 عاما خلال القرن الماضي، معربا عن رفضه قناعة عديد من القادة الأوروبيين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشكل تهديدا لأمن القارة.