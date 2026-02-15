حريق في مركز تجاري بمأرب يخلف قتيلا و13 مصابا

توفي شخص وأصيب 13 آخرون، اليوم الأحد، في حريق اندلع بمركز تجاري ومحال مجاورة في شارع عدن التجاري بمحافظة مأرب، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني والشرطة من إخماده ومنع امتداده إلى بقية المحال التجارية.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (⁠سبأ) إن الحريق الذي اندلع بعد منتصف الليل، التهم مركز ابن الحاج التجاري بالكامل مع مخازنه في الدور الثاني، ومحل بيع أحذية مجاور بالكامل، وتضرر منه جزئيا واحد من محلات المفروشات، بعد أن جرى نقل محتوياته خارجه بصورة عاجلة مما خفف من الخسائر وامتداد النيران.

وأوضح المصدر أن فتى يبلغ من العمر 14 عاما توفي نتيجة الاختناق بالدخان، وأكد أن جميع حالات الإصابة كانت كذلك بسبب الاختناق، وأشار إلى أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة أسباب الحريق، مذكرا التجار والمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات ووسائل السلامة المهنية، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغا عند منتصف الليل يفيد باندلاع الحريق في أحد المحلات التجارية، وعلى الفور جرى توجيه فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية إلى موقع الحادثة، وباشرت أعمال الإخماد والإنقاذ حتى تمت السيطرة الكاملة على النيران في ساعات الصباح.