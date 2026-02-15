تحت ضغط المحتجين.. يوتيوب تعيد تفعيل حساب مؤثر أمريكي مؤيد لفلسطين

تراجعت منصة يوتيوب عن قرارها إغلاق حساب الناشط الأمريكي البارز غاي كريستنسن، بعد ساعات فقط من إغلاقه.

وتحت ضغط كبير، وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، أعادت المنصة الشهيرة، التابعة لشركة غوغل، تفعيل حساب كريستنسن، المعروف بتأييده لفلسطين والفلسطينيين، وانتقاده لإسرائيل.

وأثارت يوتويب، أمس الجمعة، الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إغلاقها حساب الناشط الأمريكي، وأحدثت موجة تفاعل كبيرة تخللتها انتقادات لإجراء المنصة، قبل أن تتراجع الأخيرة عن قرارها وتعيد تفعيل الحساب.

وفي أول تعليق له بعد استعادة صفحته، شكر كريستنسن، في منشور عبر منصة إكس، متابعيه على دعمهم، قائلا "لقد فعلناها حقا".

وأضاف "بعد أن رفضت يوتيوب التماسي وأعلنت حظري بشكل نهائي، أعادت لي حسابي ومستحقاتي المالية".

وشدد كريستنسن على أهمية نتائج حملة التضامن معه بالقول "هذه هي قوة العمل الجماعي والتضامن، إذا لم نقف معا سنتمزق فرادى".

وتُلقي هذه الحادثة بظلالها على قدرة احتكار وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية الكبرى، في ضخ المعلومات والأفكار بالفضاء الإعلامي، إذ أبرزت قدرة المؤثرين على شق مسار مستقل في النظر إلى الأحداث الدولية.