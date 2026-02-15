بعد رفعه علم فلسطين فوق جبل كليمنجارو.. كيف عاقب الاحتلال الأسير المحرر رمزي العباسي؟

قال الأسير المقدسي المحرر رمزي العباسي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمته قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، على أن يُجدد لاحقا لمدة 6 أشهر، بسبب مشاركته مع فريق "رحالة فلسطين" في رفع العلم الفلسطيني فوق قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا وهو أعلى قمة في أفريقيا.

وقال العباسي للجزيرة مباشر إنه بمجرد عودته إلى فلسطين، وجد مخابرات الاحتلال الإسرائيلي في استقباله.

وتسلق العباسي مع مجموعة "رحالة فلسطين" قمة جبل كليمنجارو المعروفة بـ"أهورو"، التي تعني الحرية، والبالغ ارتفاعها 5895 مترا فوق سطح البحر، في رسالة تؤكد حضور الشعب الفلسطيني وهويته وانتماءه.

"لم يكن تحديا سهلا"

وأضاف الرحالة الفلسطيني "رفع العلم الفلسطيني فوق أعلى قمة في أفريقيا لم يكن تحديا سهلا، بل احتاج إلى إعداد بدني وذهني كبير. والهدف كان التأكيد على أن الفلسطينيين شعب موجود ومتمسك بحقه في أن يكون جزءا من هذا العالم".

وأشار العباسي إلى أنه فور وصوله إلى مطار اللد جرى توقيفه من قبل شرطة الاحتلال لمدة ساعة، قبل أن يُطلب منه التوجه إلى مركز تحقيق "القشلة"، حيث تم إبلاغه بقرار إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد حتى 6 أشهر.

وأكد الأسير المحرر أن الإجراء يأتي ضمن حملة إبعادات طالت عددا من المقدسيين قبيل شهر رمضان. وختم حديثه قائلا "الإبعاد عن الأقصى جزء من ضريبة الوجود في القدس والحضور في المسجد المبارك".