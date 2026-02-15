الصين تعفي البريطانيين والكنديين من التأشيرة حتى نهاية 2026

أعلنت وزارة الخارجية الصينية إعفاء مواطني بريطانيا وكندا من تأشيرة الدخول إلى أراضيها بدءًا من يوم الثلاثاء 17 فبراير/شباط الجاري إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضحت أن هذا الإجراء يتعلق بالعمل أو السياحة أو الزيارات العائلية أو تبادل الزيارات أو العبور للإقامة.

وأفادت بأن زيارة الصين من قبل البريطانيين والكنديين الحاملين لجوازات سفر عادية لا تتجاوز 30 يوما.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الهدف من هذه الخطوة هو "تسهيل إضافي للتبادلات بين الشعوب، بين الصين والبلدان الأخرى".

دفع التعاون الثنائي

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس السبت، أثناء لقائه نظيرته ‌الكندية أنيتا أناند في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، إن الصين مستعدة للعمل مع كندا لدفع التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة للعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة ⁠أنباء "شينخوا" الصينية أن وزير الخارجية الصيني أشاد بزيارة رئيس الوزراء ⁠مارك كارني نهاية العام الماضي ⁠للصين ووصفها بأنها "مثمرة". ويأتي ذلك بعد توتر شاب العلاقات بين البدين خلال الأعوام الماضية، بحسب مراقبين.

من جانبها، قالت وزير الخارجية أنيتا أناند -وفقا لما نقلته وكالة "شينخوا"- إن زيارة كارني للصين كانت ناجحة للغاية، وإنها فتحت عهدا جديدا في العلاقات بين كندا والصين.

وسبق لرئيسي الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني أن أعلنا إعفاء مواطني بلديهما من الحصول تأشيرة دخول إلى الصين وذلك عقب زيارة كل منهما لبكين في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتأتي زيارتهما لبكين سعيا لتعزيز العلاقات معها في ظل التقلب الذي تشهده مواقف الحليفة التقليدية الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب، بحسب مراقبين.

إعلان

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد علّق على تعامل بريطانيا وكندا مع الصين بأنه "أمر خطير جدا".