صحة غزة: بطء إجراءات معبر رفح يهدد حياة أكثر من 20 ألف مريض

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر لتلقي العلاج في الخارج، مطالبة بفتح معبر رفح البري بشكل دائم ومنتظم، على نحو يضمن حرية حركة المرضى دون قيود أو تأخير.

وأبدت الوزارة -في بيان- قلقها واستياءها من تواصل إغلاق المعبر وتشغيله بصورة جزئية ومقيّدة، مشددة على ضرورة الإجلاء العاجل والفوري للمرضى والجرحى ذوي الحالات الخطيرة، وزيادة أعداد المسافرين بما يتناسب مع حجم الاحتياج الطبي المتراكم.

وقالت إنه رغم الإعلان عن تشغيل معبر رفح بشكل جزئي مطلع الشهر الجاري، فإن الأعداد المسموح بسفرها حتى الآن تبقى محدودة للغاية ولا تتناسب مع حجم المأساة الصحية المتفاقمة.

واعتبرت أن التشغيل الجزئي إجراء غير كاف و"لا يرقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية الواجبة تجاه المرضى والجرحى".

ونبّهت إلى أن هناك حالات حرجة من مرضى السرطان والقلب، والفشل الكلوي، بالإضافة إلى الإصابات البالغة، تتطلب تدخلات جراحية متقدمة غير متوفرة في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل، والاستهداف المتكرر للمنظومة الصحية.

"شهادات قاسية ومؤلمة"

وتحدث بيان الصحة عما وصفه بـ"شهادات قاسية ومؤلمة" تلقتها الوزارة من مرضى وجرحى خرجوا للعلاج في الخارج، وأفادت بتعرض المسافرين لإجراءات تضييق وتعقيدات، تعكس -بحسب البيان- سياسة ممنهجة لتعميق معاناة المرضى النفسية والجسدية.

وحذرت الوزارة من أن استمرار عمل معبر رفح ضمن الآلية الحالية -التي تحد من أعداد المسافرين وتُبطئ إجراءات الإجلاء الطبي- يشكل تهديدا مباشرا لحياة آلاف المرضى، ويسهم في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل خطير.

وشددت على أن استمرار تعطيل سفر المرضى يستوجب تحركا عاجلا ومسؤولا لإنهاء المعاناة المتفاقمة، داعية الجهات الدولية والإنسانية المعنية إلى التدخل الفوري للضغط من أجل ضمان حق المرضى في العلاج والسفر.

إبطاء شديد

وتكشف إحصاءات عمل المعبر أن 391 مسافرا تمكنوا من مغادرة القطاع خلال 11 يوما منذ بدء تشغيله، بينما عاد إليه 302 فقط، وذلك بعدما أعاق الاحتلال فتحه لما يزيد على 100 يوم أعقبت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إعلان

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية في غزة إلى أن إجمالي عدد المسافرين والعائدين بلغ 693 شخصا، من أصل 2200 يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح ذهابا وإيابا في الفترة الواقعة بين 2 و12 فبراير/شباط الجاري، بنسبة التزام تقارب 31% فقط.

وكان المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة نبّه إلى أن محدودية الأعداد المغادرة للقطاع يوميا تضع حياة المرضى والمصابين الحاصلين على تحويلات للعلاج في الخارج في خطر شديد.

وقال "في حال بقيت الأعداد المغادرة على حالها، فإن سفر 20 ألف مريض مسجلين على قائمة انتظار السفر يحتاج إلى ما يزيد على عامين، رغم أنهم في أمسّ الحاجة للعلاج، وكل يوم يمر عليهم دون تلقيه يشكل تهديدا لحياتهم".