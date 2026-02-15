الحريري: سأزور سوريا في أقرب وقت ولم ألتق حزب الله

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري أنه يعتزم زيارة سوريا في أقرب وقت، واعتبر أن أمام الرئيس السوري أحمد الشرع تحديات كبيرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن الحريري -خلال لقائه صحفيين في منزله ببيروت، مساء السبت- أنه سيزور سوريا في أقرب وقت ممكن، مضيفا "كنت سأزورها، ولكن في اليوم المحدد للزيارة اندلعت الحرب مع إيران وتأجلت".

ويوم 13 يونيو/حزيران 2025، شنت تل أبيب هجوما مفاجئا على إيران، ثم قصفت واشنطن منشآت نووية إيرانية، وردت طهران بقصف إسرائيل، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار بعد 12 يوما.

وقال الحريري إن "هناك تحديات كبيرة أمام الرئيس أحمد الشرع أعانه الله عليها" من دون ذكر تفاصيل.

وشدد على أنه لا يجوز الدخول في أي خلاف عربي عربي، داعيا اللبنانيين الى الابتعاد عن استغلال هذه الخلافات.

وأضاف أن الدور السعودي في البلد ثبّت (اتفاق) الطائف ودعم الاستقرار، "ولم ندخل كطرف بأي نزاع بين الدول العربية".

ووقّعت قوى لبنانية هذا الاتفاق في مدينة الطائف السعودية عام 1989، لإنهاء حرب أهلية لبنانية استمرت 15 عاما.

ورأى رئيس تيار المستقبل اللبناني أن المجتمع الدولي ينظر إلى لبنان "كمَلِك لتضييع الفرص"، معتبرا أن لبنان لديه ثروات كبيرة، ولكن هناك سوء إدارة.

وبسؤاله إن كان قد عقد لقاءات مع منافسه السياسي الأبرز حزب الله، نفى الحريري حدوث ذلك. وقال إن الحزب جزء من المكون اللبناني، وداخل الحكومة يوجد حوار مع الأحزاب الشيعية.

وقال الحريري إنه لا جوّ للانتخابات في البلد.

ومن المقرر أن يشهد لبنان انتخابات برلمانية في العاشر من مايو/أيار المقبل.

وأضاف "خلال عام لا إصلاحات في البلد، بل استقرار، لذلك البلد يريد استقرارا.. والحكومة الحالية (برئاسة نواف سلام) كنتُ أحلم بتشكيل مثلها".

وشدد الحريري على أن ما يحصل في الجنوب اللبناني من قبل إسرائيل جرائم حرب تماما كغزة.

وتحتل إسرائيل مناطق لبنانية في الجنوب منذ عقود، واحتلت في الحرب الأخيرة 5 تلال، وتخرق يوميا اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقال الحريري إن حزب الله جزء لا يتجزأ من الكيان السياسي، ومن يتهم تيار المستقبل بالحوار مع الحزب يتحاور معه، وفي حال حصل الحوار مع الحزب فإن تيار المستقبل سيعلنه.

ووصف جهود الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة بأنه أمر جيد، لكن المهم تعزيز الاستقرار في البلد وتعزيز دور الدولة حسب قوله.

وفي كلمة ألقاها في بيروت، بمناسبة الذكرى الـ21 لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، أعلن سعد الحريري أن تيار المستقبل سيخوض الانتخابات المقبلة، وذلك بعد تجميد نشاطه السياسي لمدة 4 سنوات.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، أعلن الحريري تعليق عمله في الحياة السياسية وعدم ترشحه للانتخابات البرلمانية، وعدم تقديم أي ترشيحات من تياره، الذي يعد أكبر مكون سني بالبلاد.