أوكرانيا تعتقل وزيرا سابقا أثناء محاولته مغادرة البلاد

اعتقل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم الأحد، وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشتشينكو، أثناء محاولته عبور الحدود على خلفية قضية فساد بقطاع الطاقة.

وقال المكتب في بيان له إن التحقيقات "تجري بشكل عاجل حاليا وفقا لأحكام القانون".

وتتعلق القضية بمخطط رشوة بقيمة 100 مليون دولار في الوكالة الذرية الحكومية، شمل عددا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، ومنهم ‌أحد المقربين سابقا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت السلطات قد استهدفت في الأسابيع القليلة الماضية نوابا في البرلمان، ورئيسة الوزراء ‌السابقة ‌يوليا تيموشينكو ومستشارا رئاسيا سابقا، بتهم مختلفة.

استقالات وزارية

وتعد هذه القضية جزءا من الأزمة السياسية المعروفة باسم "ميداس" التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدت إلى استقالة وزيري العدل والطاقة على خلفية الاشتباه بتورطهما في فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة.

وفي أواخر الشهر نفسه، استقال أيضا مدير مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، الذي كان يتولى رئاسة الوفد الأوكراني في مباحثات إنهاء الحرب مع روسيا، بعد أن فتش محققون بيته.

ويتصدر ملف مكافحة الفساد قائمة أولويات الإصلاح في أوكرانيا، التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو مسار يتطلب إحراز تقدم ملموس في مكافحة الفساد.

تحقيقات سرية

يعتمد التحقيق الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا على عملية سرية استمرت نحو 15 شهرا، ويتصدر القضية اسم تيمور ميندتش، الصديق القديم لزيلينسكي وشريكه التجاري السابق.

وأوضح المكتب أن ميندتش شكل شبكة يشتبه بأنها حولت نحو 100 مليون دولار عبر "مكتب خلفي" في العاصمة كييف، مستغلة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار إلى أن جميع موظفي المكتب الوطني لمكافحة الفساد في كييف شاركوا في المرحلة النهائية من التحقيق، حيث نُفذت عمليات تفتيش في كييف ومناطق أخرى، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الوثائق والنقود.