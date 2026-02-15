إنقاذ 4 أشخاص بعد غرق قارب جنوبي السودان والبرهان يتضامن

أعلنت شبكة أطباء السودان، مساء السبت، إنقاذ 4 أشخاص والبحث عن 12 آخرين في حادثة غرق قارب في نهر النيل الأبيض جنوبي البلاد، في حين أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا.

وقالت الشبكة، في بيان، إن مركبا كان يقل 16 شخصا بينهم نساء، غرق في نهر النيل الأبيض بمنطقة ود الزاكي بولاية النيل الأبيض، في ثاني حادثة من نوعها خلال 4 أيام.

وأفادت الشبكة الطبية غير الحكومية بنجاة 4 أشخاص فيما لا تزال عمليات البحث جارية لمعرفة مصير بقية الركاب.

ونشر مجلس السيادة السوداني عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، كلمة مصورة للبرهان على هامش العزاء، أشار خلالها إلى أن ما حدث "مصاب جلل ألم بالشعب السوداني كافة".

وأضاف البرهان أن هناك أخطاء بشرية ستعمل الدولة على معالجتها، منعا لتكرار "هذه المآسي".

وغرق قارب يُقل 16 سودانيا في منطقة ود الزاكي بولاية النيل الأبيض، صباح أمس السبت، مما أدى إلى فقدان 12 شخصا، في حين باشرت فرق محلية من الأهالي والشرطة عمليات البحث في موقع الحادث.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تُظهر انتشار قوارب صغيرة في النهر لتمشيط المنطقة، ومشاركة واسعة من المتطوعين في جهود الإنقاذ، في حين احتشد عشرات السكان على ضفاف النيل لمتابعة عمليات البحث.

وحسب روايات الأهالي، فإن جميع ركاب القارب المنكوب هم من قرية ود الجترة، وإن الحادث وقع في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد.

ويأتي حادث اليوم بعد غرق عبّارة في ولاية نهر النيل شمالي السودان، الأربعاء الماضي، مما أسفر -وفق السلطات المحلية- عن وفاة 21 شخصا وانتشال جثامينهم، بينما تشير تقديرات "شبكة أطباء السودان" إلى أن عدد الضحايا تجاوز 27 شخصا، بينهم نساء وأطفال ومسنون، في منطقة طيبة الخواض بمحلية شندي، حيث كانت العبّارة تقل نحو 30 راكبا.

إعلان

وقالت الحكومة المحلية في ولاية نهر النيل شمالي السودان إن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، الأربعاء الماضي، إثر غرق عبّارة في نهر النيل.