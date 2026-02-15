أستراليا تستثمر 2.8 مليار دولار لبناء غواصات نووية

أعلنت أستراليا، الأحد، أنها ستنفق 2.8 مليار دولار أمريكي بمثابة دفعة أولى على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية بموجب اتفاق "أوكوس" الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.

ويهدف اتفاق "أوكوس" إلى تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، ومن شأنه أيضا توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب.

وتعد الغواصات، التي سيبدأ بيعها عام 2032، جوهر إستراتيجية أستراليا لتحسين قدراتها الهجومية بعيدة المدى في المحيط الهادي، خصوصا ضد الصين.

وعلى المدى الطويل، يتوقع إنفاق حوالي 20 مليار دولار أمريكي على هذا المرفق.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن "التحول الجاري في أوزبورن يُظهر أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود".

من جهته، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان إن الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدا لتزويد أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية.

وأضاف "نحن نعمل على تسريع فرص أوكوس لتأمين قدرات الدفاع المستقبلية لأستراليا وإحداث ازدهار دائم وفرص عمل للبلاد".

وفي سبتمبر/أيلول، كشفت كانبيرا أيضا عن استثمار بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ستنفق على مدى عقد لتحويل منطقة لبناء السفن وصيانتها في بيرث غرب أستراليا إلى مرافق لأسطول مستقبلي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

ونشب خلاف كبير بين أستراليا وفرنسا عام 2021 عندما ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل من باريس واختارت بدلا من ذلك المضي قدما في برنامج أوكوس.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أثيرت الشكوك حول صمود الاتفاق عندما أعلنت واشنطن أنها ستجري مراجعة لمعرفة ما إذا كان يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترمب "أمريكا أولا"، وفي ديسمبر/كانون الأول، قال البنتاغون إنه تجاوز تلك العقبة وإن ترمب أمر بالمضي قدما فيه بكل قوة.