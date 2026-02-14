3 مصابين برصاص الاحتلال ونسف مبان في خان يونس ورفح

أُصيب 3 فلسطينيين، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على أنحاء متفرقة من القطاع.

وأفاد مجمع ناصر الطبي بتسجيل إصابتين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها وسط وغربي مدينة خان يونس.

بدوره أعلن مستشفى العودة عن وصول طفلة مصابة في الرأس، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين قرب محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي نسف مباني وشن غارات في مناطق انتشاره شرقي مدن خان يونس ورفح وغزة.

وأوضح شهود عيان، لوكالة الأناضول، أن قوات إسرائيلية أطلقت نيرانها العشوائية بكثافة شرقي خان يونس، قبل أن تنفذ عملية نسف واسعة لعدة مبان سكنية في المنطقة.

وأشار الشهود إلى أن الجيش أطلق نيرانه العشوائية أيضا في المناطق الشرقية من مخيم البريج، وحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، شنت مقاتلات إسرائيلية عدة غارات جوية على مدينة رفح بجنوب القطاع، وشرقي مدينة غزة.

ومنذ سريان الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات من الخروقات لاتفاق وقف النار، مما أسفر عن استشهاد نحو 591 شخصا، وإصابة 1578 آخرين.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، ودمارا هائلا أصاب 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.