هيئة البث: هجوم ترمب على هرتسوغ يقلص فرص العفو عن نتنياهو

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم السبت، إن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قد يقلص من فرص حصول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على عفو رئاسي.

وعقب لقائه بنتنياهو في البيت الأبيض الخميس الماضي، قال ترمب إن هرتسوغ "يجب أن يخجل من نفسه" لعدم منحه العفو لنتنياهو، الذي يُحاكم بتهم الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة.

من جهته، ردّ الرئيس الإسرائيلي، بأن مسألة العفو قيد المراجعة، وستُبحث دون أي ضغوط داخلية أو خارجية.

وسابقا، طلب الرئيس الأمريكي من هرتسوغ العفو عن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- شفهيا وخطيا، ولكنه انتقل هذه المرة إلى لهجة هجوم علني.

نتائج عكسية

ووفق هيئة البث، حرص ترمب مرتين منذ زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن، على الإدلاء بتصريحات داعمة للعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفة أن اتهام ترمب لهرتسوغ بالامتناع عن العفو خشية فقدان قوته، يكاد يتطابق مع الرواية التي يطرحها نتنياهو ومحيطه.

ورجّحت الهيئة أن يكون ترمب قد شعر بالحاجة إلى تقديم شيء لنتنياهو، معتبرة أن التصريح الداعم لمنحه عفوا يُعد خطوة منخفضة التكلفة سياسيا بالنسبة للرئيس الأمريكي.

إلا أنها أشارت إلى أن هذه التصريحات قد تأتي بنتائج عكسية، إذ قد تدفع هرتسوغ إلى التشدد وإظهار استقلالية قراره، خصوصا في ظل ما اعتبرته محاولة لإحراجه أمام المجتمع الإسرائيلي.

ولا يقتصر الضرر المحتمل من هجوم ترمب -بحسب الهيئة- على تطبيع تدخل أمريكي فظ في الشأن الداخلي الإسرائيلي، بل يمتد للبعد الدبلوماسي، في ظل إدراك ترمب أن نتنياهو كان يسعى لتحقيق إنجاز سياسي خلال زيارته لواشنطن، لا سيما بالملف الإيراني، وهو ما لم يتحقق مع استمرار الإدارة الأمريكية في مسار التفاوض مع طهران.

3 ملفات فساد

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهي:

الملف 1000: حصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

حصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة. الملف 2000: تفاوض نتنياهو مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الخاصة أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

تفاوض نتنياهو مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الخاصة أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. الملف 4000: تقديم نتنياهو تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.

ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، في حين لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.