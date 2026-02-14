نيويورك تايمز: واشنطن تتعهد بمليار دولار لمجلس السلام بغزة

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولَين أن الولايات المتحدة التزمت بأكثر من مليار دولار لمشاريع مجلس السلام في غزة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولَين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت كذلك بأكثر من مليار دولار لمجلس السلام الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمستقبل غزة بعد الحرب.

وأضاف المسؤولان أن الكويت تجري مناقشات مع مجلس الإدارة بشأن تقديم مساهمة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في السفارة الكويتية في واشنطن، قوله إن بلاده لم تتخذ قرارا بعد.

مشاريع وقوة استقرار

وأضافت مصادر الصحيفة أن جزءا كبيرا من تعهدات المانحين المالية خصص لمشاريع إنسانية وقوة استقرار دولية في غزة.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض للصحيفة أن إدارة ترمب تتوقع تعهدات مالية إضافية لمجلس السلام في غزة.

لكن نيويورك تايمز أشارت إلى أنه لم تُعلن أي دولة حتى الآن التزامها بتخصيص أموال لجهود مجلس السلام في غزة، متوقعة أن يصدر إعلان خلال الاجتماع الافتتاحي للمجموعة في 19 فبراير/شباط الحالي في واشنطن.

وقالت الصحيفة إن تقريرا مشتركا صدر في فبراير/شباط 2025 عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ذكر أن هناك حاجة إلى أكثر من 50 مليار دولار من أجل "التعافي الشامل وإعادة إعمار" غزة.

وبحسب خطة ترمب المؤلفة من 20 نقطة، التي أُعلن عنها في سبتمبر/أيلول الماضي ومهّدت الطريق لوقف إطلاق النار في غزة، فإن "مجلس السلام سيضع الإطار العام ويتولى إدارة التمويل لإعادة تطوير غزة".

وقد انضم أكثر من 20 دولة إلى المجلس الذي سيتولى ترمب رئاسته.