نائبة أمريكية: على واشنطن إعادة النظر في الدعم غير المشروط لإسرائيل

قالت النائبة الديمقراطية الأمريكية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، خلال حديث في لجنة بمؤتمر ميونخ للأمن، إنه يتعيّن على الولايات المتحدة إعادة النظر في الدعم غير المشروط لإسرائيل. واتهمت إدارة الرئيس دونالد ترمب بمحاولة دفع العالم إلى حقبة استبدادية.

وأضافت كورتيز، في رد على سؤال عما إذا كان ينبغي على المرشح الديمقراطي المقبل للانتخابات الرئاسية إعادة النظر في الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، أن "فكرة الدعم الكامل غير المشروط بغض النظر عن تصرفات الشخص غير منطقية، وأن الدعم المشروط عمل ملائم".

من جانبه، رفض السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مات ويتاكر، الإجابة بشكل مباشر على السؤال، قائلا إن إسرائيل "واحدة من أقرب حلفائنا".

حقبة استبدادية

من جهة أخرى، اتهمت ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز إدارة الرئيس دونالد ترمب بمحاولة دفع العالم إلى حقبة استبدادية.

وذكرت أن الإدارة تنسحب بالولايات المتحدة من دورها التقليدي في القيادة العالمية وتتنازل عن نفوذها في أوروبا لصالح روسيا.

وقالت عن إدارة ترمب: "إنهم يسعون إلى سحب الولايات المتحدة من العالم بأسره، حتى نتحول إلى عصر من المستبدين الذين يمكنهم اقتسام العالم".

وأضافت: "حيث يمكن لدونالد ترمب أن يُهيمن على نصف الكرة الغربي وأمريكا اللاتينية باعتبارهما ساحة لعبه الشخصية، وحيث يمكن لبوتين أن يلوّح بالسيف في أوروبا ويحاول ترهيب حلفائنا هناك، وبشكل أساسي كي يكون للمستبدين مناطقهم الجغرافية الخاصة".

وختمت كورتيز أنه رغم دخول العالم حقبة جديدة، فإن غالبية الأمريكيين غير مستعدين للإعراض عن نظام قائم على القواعد أو التخلي عن التزامهم بالديمقراطية.