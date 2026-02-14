تصدرت مواجهة تلفزيونية محتدمة بين الإعلامي المصري باسم يوسف والمحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز، المدافع السابق عن الملياردير جيفري إبستين المتهم بجرائم جنسية والاتجار بالقاصرات، اهتمام الجمهور وأثارت تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت المواجهة خلال استضافة الإعلامي البريطاني بيرس مورغان الطرفين في حلقة ناقشت الانتهاكات المرتبطة بإبستين، حيث وجه يوسف اتهامات مباشرة لديرشوفيتز بدفع مبالغ مالية لإسكات ضحايا محتملين.

وقال يوسف خلال الحلقة: "امرأتان اتهمتاك… وقمت بالتسوية بدفع مليون دولار. الرجال الأبرياء لا يدفعون"، في إشارة إلى تسوية مالية مزعومة تتعلق بدعوى رفعتها امرأتان تتهمان ديرشوفيتز بالاستغلال الجنسي حينما كانتا قاصرتين.

وردّ ديرشوفيتز بصوت حاد نافيا الاتهامات، وقال: "لم أدفع ولا فلسا واحدا. أنت تشوه سمعتي، وسأرفع ضدك دعوى قضائية بتهمة التشهير".

وقد أعادت المواجهة فتح النقاش حول أخلاقيات الدفاع القانوني ودور الإعلام في كشف الانتهاكات، في حين تابعها الملايين عبر المنصات الرقمية.

وقال مغردون إن باسم يوسف أصبح أحد أبرز الشخصيات التي تفضح الصهاينة قتلة الأطفال من داخل الولايات المتحدة، واصفين إياه بأنه متحدث لبق وذكي، يملك كل الدلائل والبراهين، وليس مجرد كلام عابر.

ووصف آخرون المواجهة بأنها قوية ومباشرة على الهواء، حيث واجه يوسف ديرشوفيتز بأدلة ووثائق، مما وضع الأخير في موقف دفاعي واضح.

وانقسم الجمهور على منصات التواصل بين من أشاد بشجاعة يوسف وقدرته على إثبات الحقائق على الهواء، ومن رأى أن مواجهة مثل هذه الأسماء الكبيرة تضع الإعلامي في مواجهة محامٍ قد يلجأ لإجراءات قانونية مكلفة، مما يجعل الحلقة نقطة تحول في النقاش حول أخلاقيات الدفاع القانوني ودور الإعلام في كشف الانتهاكات.

إعلان

وأشار آخرون إلى أنه بين "وثائق إبستين" وحدّة لسان يوسف، تحولت الحلقة إلى نقاش قانوني علني، حيث اصطدمت التسوية القانونية بالسمعة، في مواجهة قد تُكلّف ملايين الدولارات في حال رفع دعاوى.

وفي آخر المقابلة، سخر يوسف من ديرشوفيتز قائلا: "لا بد أن جيفري إبستين جاسوس روسي".

واعتبر مدونون أن ما حدث يمثل تدميرا إعلاميا نادر الحدوث على الهواء المباشر، خاصة مع صعوبة مواجهة محامٍ من أعلى المستويات وله ارتباطات واسعة، مما يجعل مواجهة يوسف لديرشوفيتز نموذجا غير مسبوق للشجاعة الصحفية والقدرة على فضح الحقائق أمام الملايين.

وأجمع عدد من المدونين على أن الحلقة لم تكن مجرد مواجهة بين فردين، بل مثلت اختبارا لقوة الإعلام في فضح الانتهاكات أمام الجمهور مباشرة، مع إبراز التحديات القانونية التي يواجهها الصحفيون عند تناول قضايا معقدة تتعلق بالشخصيات المؤثرة.

واعتبر البعض أن ما قدمه يوسف يعكس مزيجا من التحليل القانوني والشجاعة الصحفية، مع احترام الحد الأدنى من حقوق الدفاع للطرف الآخر، مما جعل الحلقة نقطة محورية للنقاش العام حول أخلاقيات الإعلام والدفاع القانوني في القضايا الحساسة.