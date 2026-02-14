ما الهدف من تصاعد اعتداءات "تدفيع الثمن" و"فتية التلال" في الضفة؟

الذهاب إلى:

ما زالت جميع مدن وقرى الضفة الغربية تشهد تصاعدا متزايدا من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، والتي تستهدف الأفراد والأراضي والممتلكات.

وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن شخصا أصيب برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة الجدار في بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وأجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها، في سياق عمليات ميدانية متواصلة في المدينة ومحيطها.

وبالتوازي مع الاقتحامات العسكرية، صعّد مستوطنون إسرائيليون هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية، بدعم من جيش الاحتلال، حسب مصادر محلية.

أما قرية تلفيت جنوب نابلس، فقد كانت على موعد مع هجوم نفذه أكثر من 50 مستوطنا مسلحا من جماعتي "تدفيع الثمن" و"فتية التلال"، قدموا من مستوطنة "يش كوديش" وبؤر استيطانية جديدة.

وهاجم هؤلاء منازل الفلسطينيين وألقوا الحجارة على النوافذ، مما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين، وتضرر 10 مركبات و4 منازل، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، حسب ما ذكره سكان القرية لمراسل الجزيرة ليث جعار.

وبلغ إجمالي الإصابات في القرية نحو 25 مصابا، خلال المواجهات التي أعقبت اقتحام الجيش القرية، بينهم مصابون بالرصاص والغاز والحجارة والسكاكين، ووُصفت بعض الإصابات بأنها خطرة.

وأشار جعار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعد دقائق من بدء الهجوم.

ولا يختلف الوضع عما يجري في قرية المغير التي تتعرض لهجمات شبه يومية من قبل مستوطنين واقتحامات للجيش، كما اقتلع مستوطنون أشجار زيتون في سهل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وفي خربة الميتة بالأغوار الشمالية، أُجبرت 7 عائلات على إخلاء منازلها إثر تصاعد هجمات المستوطنين، بينما تصدى فلسطينيون لهجمات مماثلة في خربة مكحول، التي تقول مصادر فلسطينية إنها تتعرض لسياسات تهجير ممنهجة.

ويرى الفلسطينيون أن هجمات المستوطنين واقتحامات الجيش تعكس سياسة منظمة تهدف إلى السيطرة على الأرض وتهجير السكان وخلق واقع ديمغرافي جديد.

وفي القدس المحتلة، قالت محافظة القدس إن مستوطنين أعطبوا إطارات أكثر من 10 شاحنات ومركبات تعود لفلسطينيين في بلدة صور باهر جنوب شرقي المدينة.

وأضافت المحافظة أن الاعتداء نُفذ خلال ساعات الفجر، وأنه ألحق أضرارا بعدد من المركبات المتوقفة، في إطار سلسلة اعتداءات متكررة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق القدس المحتلة.