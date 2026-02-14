غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان شمالي قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق في شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن طائرات حربية ومدفعية إسرائيلية استهدفت منطقة الشيخ زايد شرقي بيت لاهيا شمالي القطاع، تزامنا مع إطلاق نار كثيف من مروحيات عسكرية في أجواء المنطقة.

من جهتها، أفادت مصادر طبية بإصابة مسن برصاص الاحتلال في منطقة المنشية في بيت لاهيا، كما أصيب فلسطينيان آخران برصاص الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارات أو دوافعها، فيما أفاد السكان بسماع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من شمالي القطاع، في مناطق يسيطر عليها الجيش.

ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.