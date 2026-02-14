عراقجي: مؤتمر ميونخ "سيرك" وأوروبا فقدت ثقلها

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مؤتمر ميونخ للأمن بأنه "تحول إلى سيرك ميونخ" عندما يتعلق الأمر بإيران، معبرا عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي والدور الألماني في السياسة الإقليمية.

وقال الوزير الإيراني، في تغريدة له على منصة "إكس"، إن أوروبا أصبحت "غائبة تماما عن المشهد" بعد أن كانت في السابق طرفا محوريا في الحوار، مشيرا إلى أن "حالة الشلل وفقدان التأثير للاتحاد الأوروبي والترويكا يتجلى في المحادثات الجارية حاليا بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف "أصدقاؤنا في المنطقة أكثر فاعلية وجدوى بكثير من الترويكا الأوروبية التي تقف على الهامش"، مشددا على أن ألمانيا "قامت بتسليم سياساتها الإقليمية كاملة لإسرائيل".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أيضا "فقدان الاتحاد الأوروبي لثقله يظهر بشكل واضح في عدم قدرته على التأثير على مجريات المفاوضات النووية".

وانطلق أمس الجمعة مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ62، بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونحو 100 وزير دفاع وخارجية.