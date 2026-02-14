عباس: الانتهاكات الإسرائيلية بغزة تقوّض المرحلة الثانية من الاتفاق

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، داعيا إلى رفع جميع المعوقات الإسرائيلية أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

وفي خطاب ألقاه نيابة عنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في افتتاح القمة السنوية الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أكد عباس على ضرورة رفع العقبات التي يفرضها الاحتلال أمام تنفيذ الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في سبيل ضمان استمرار الخدمات وتنظيم الجهد الإنساني والتعافي المبكر.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن إسرائيل "قتلت منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم أكثر من 500 فلسطيني في قطاع غزة، ما يهدد استدامة وقف إطلاق النار ويقوض تنفيذ مرحلته الثانية".

وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تنص على انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من القطاع، ونزع السلاح وتشكيل إدارة تكنوقراطية وإعادة الإعمار.

تسريع المعالجة

من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لإدارة غزة إن التصريحات من داخل قطاع غزة بشأن جاهزية تسليم المؤسسات تمهد لإدارة المرحلة الانتقالية.

ودعت اللجنة الوسطاء وجميع الأطراف إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء، ووصفت الاستعداد لانتقال منظم بأنه فرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني.

وأكدت أن أولويتها هي ضمان تدفق المساعدات دون عوائق وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

خروقات وإحصاءات

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لم تتوقف الخروق الإسرائيلية اليومية، والتي بلغت 1620 خرقا تمثلت بعمليات قصف وغارات واستهدافات وهدم، ما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيا، وإصابة آلاف آخرين، وفق إحصاءات وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وسجلت هذه الإحصاءات 604 عمليات قصف واستهداف مباشر، و430 عملية إطلاق نار، شملت القنص المباشر والرصاص والمسيّرات والآليات، كما نفذ الاحتلال 200 عملية نسف وتفجير للمنازل والمباني.

وأوضحت الإحصاءات أن 96% من الشهداء استهدفوا بعيدا عن الخط الأصفر، وأن نسبة من استشهدوا بمحاذاة الخط الأصفر شكلوا 4% فقط.