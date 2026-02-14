عاجل.. وزير الخارجية المصري للجزيرة: خطة ترمب لغزة بها 20 نقطة ولن نسمح لأي طرف بالتركيز على نقاط بعينها وإغفال أخرى

وزير الخارجية المصري للجزيرة: خطة ترمب لغزة بها 20 نقطة ولن نسمح لأي طرف بالتركيز على نقاط بعينها وإغفال أخرى.

وزير الخارجية المصري للجزيرة: هناك أفكار مبتكرة للتعامل مع حصر السلاح في غزة من خلال توافق ومظلة فلسطينيين.

وزير الخارجية المصري للجزيرة: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة إلى المنطقة العازلة جزء لا يتجزأ من خطة ترمب

